Während Paketzustellung: Unbekannter klaut Navigationsgerät aus einem Postauto in Eisleben

Eisleben/MZ - Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag in Eisleben ein Navigationsgerät aus einem Postauto gestohlen. Der Postbote hatte den Wagen mit halb geöffnetem Fenster stehen lassen, während er seine Pakete zustellte. Als er zurückkam, konnte er den Täter beobachten, der durch das Fenster griff, um das Navi, das an der Windschutzscheibe hing, an sich zu nehmen. Anschließend flüchtete der Mann mitsamt seiner Beute in einem Pkw vom Tatort, heißt es aus dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.