Ein 22-Jähriger soll eine 18-Jährige auf der Damentoilette einer Discothek in Helbra vergewaltigt haben. Die Öffentlichkeit wird vom Prozess ausgeschlossen.

Während einer Disco in der „Alten Schachthalle“ in Helbra: Wurde 18-Jährige auf der Toilette vergewaltigt?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Helbra/MZ - Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung muss sich ein 22-jähriger Mann aus Mansfeld-Südharz seit Mittwoch vor dem Landgericht Halle verantworten. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll er sich Anfang Januar dieses Jahres während einer Disco in der „Alten Schachthalle“ in Helbra an einer 18-Jährigen vergangen haben.