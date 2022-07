Wahnsinn, was die Vereine auf die Beine gestellt haben

Osterhausen/MZ - „Osterhausen, ihr rockt!“ So kommentierte Schlagersängerin Anja Schröter ihren Auftritt am Freitagabend zur 1.250-Jahr-Feier in Osterhausen. Für die junge Sängerin, die ihre familiären Wurzeln in Sittichenbach hat, ist ein Auftritt in Osterhausen sozusagen ein Heimspiel. Aber zu einer Geburtstagsparty gehört nicht nur Musik, sondern auch Reden und ein Blick in die 1.250-jährige Ortsgeschichte. Das übernahm Hans-Ullrich Walter, ehemaliger Leiter des Querfurter Gymnasiums. Alle Programmpunkte für sich genommen seien ein prima Auftakt für das Festwochenende gewesen, findet Maritta Walther, sie moderierte den Abend, zu dem sie auch den Eisleber Bürgermeister Carsten Staub begrüßte.

