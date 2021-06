Wahlkreis Eisleben: Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat

Eisleben/Hettstedt - Bei der Landtagswahl hat es im Wahlkreis Eisleben am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat gegeben. René Barthel (CDU) und Reiner Kretschmann (AfD) lieferten sich am Abend einen engen Kampf um die meisten Erststimmen. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe lag CDU-Mann Barthel mit 32,07 Prozent vor Reiner Kretschmann (29,27 Prozent). Dabei handelte es sich jedoch noch nicht um das Endergebnis - erst 64 von 74 Wahllokalen waren ausgezählt (Stand: 21.19 Uhr).

CDU liegt bei den Zweitstimmen vorn

Zuvor hatte die Führung im Rennen um das Direktmandat im Mansfelder Land mehrfach gewechselt. Stefan Gebhardt (Linke) holte laut Zwischenergebnis am Abend mit 16,75 Prozent die drittmeisten Wählerstimmen. Marco Steckel (SPD) kam demnach auf 8,89 Prozent.

Der 38-jährige René Barthel (CDU), der am Abend führte, ist gebürtiger Eisleber und lebt auch in der Lutherstadt. Er arbeitet in der Wohnungswirtschaft und sitzt für die CDU im Eisleber Stadtrat. Reiner Kretschmann stammt aus Helbra, wohnt in Mansfeld und betreibt seit 30 Jahren eine Tischlerei in Hettstedt. Der 54-Jährige sitzt in der Kreistagsfraktion der AfD in Sangerhausen.

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis 30 lag die CDU am Sonntag derweil klar in Führung. Sie kam laut Zwischenergebnis auf 36,3 Prozent, die AfD holte demnach 27,09 Prozent. Die Linke kam auf 11,92, die SPD auf 7,9 und die FDP auf 5,76 Prozent. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 30 lag laut Statistischen Landesamt bei Redaktionsschluss bei 52,7 Prozent - ein Rückgang im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2016, als im Eisleber Wahlkreis 58,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Simme abgaben.

In der Mammuthalle in Sangerhausen wurden am Sonntagabend die Briefwahlstimmen ausgezählt. (Foto: Maik Schumann)

Keine Zwischenfälle in den Wahllokalen

Der Wahlkreis 30 umfasst die Städte Eisleben, Hettstedt, Gerbstedt sowie die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra. Von 8 bis 18 Uhr konnten die Einwohnerinnen und Einwohner am Sonntag ihre Stimme abgeben. Im Wahllokal in der Feuerwehr in Eisleben, für das rund 1.400 Wahlberechtigte registriert sind, herrschte am Sonntag reger Betrieb. „Es war immer gut zu tun, wir hatten kaum eine Ruhepause“, sagte Wahlvorstand Sabine Wischalla der MZ.

Grund seien vor allem die Pandemie-Auflagen gewesen. „Durch Corona durften nur vier Personen gleichzeitig ins Wahllokal.“ Daher habe es kontinuierlichen Betrieb gegeben, vor dem Wahllokal bildete sich zeitweise eine Schlange. Zudem wurden regelmäßig die Wahlkabinen und die Stifte desinfiziert. Zwischenfälle habe es am Sonntag nicht gegeben. „Es sind alle nett und freundlich.“ Insgesamt waren in dem Wahllokal am Sonntag zehn Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Sie hatten alle Hände voll zu tun - auch wenn der Anteil der Briefwahlstimmen deutlich über dem Wert bei vergangenen Wahlen lag.

Auch in den insgesamt 14 Wahllokalen der Stadt Hettstedt gab es am Sonntag keine Schwierigkeiten. „Es ist alles diszipliniert abgelaufen“, erklärte Wahlleiterin Christina Kosiol gegenüber der MZ. Die Wahlbeteiligung in Hettstedt habe in etwa bei dem Wert der Wahl vor fünf Jahren gelegen. Bis 16 Uhr hatten 37,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - Briefwähler waren hier aber noch nicht eingerechnet.

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte die AfD das Direktmandat im Wahlkreis Eisleben geholt. Jens Diederichs zog mit 31,5 Prozent der Stimmen für die Partei in den Magdeburger Landtag ein. Stefan Gebhard (Linke) holte mit 21,4 Prozent die zweitmeisten Stimmen. Auch bei den Zweitstimmen holte die AfD im Jahr 2016 den Sieg. 28,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben der Partei ihre Stimme. Die CDU holte mit 25,7 Prozent die zweitmeisten Stimmen, die Linke kam im Eisleber Wahlkreis 2016 auf 18,9 Prozent. (mz)