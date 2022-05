Wahlheimat Eisleben: Warum ein Schweriner Visagist nun regionale Produkte verkauft

Der Schweriner Kosmetik-Experte Sebastian Schmidt kehrte den Promis in Berlin den Rücken und verkauft nun regionale Produkte. Was ihn nach Eisleben zog und womit er seine Probleme hat.

Sebastian Schmidt will Spezialitäten aus Mitteldeutschland an den Mann und die Frau bringen. Hier arrangiert die hauseigene Teemarke „Luthers Tintenblau“ auf dem rustikalen Warenträger.

Eisleben/MZ - Sebastian Schmidt ist kein Hiesiger. Das Schweriner Nordlicht, das für ein Jahr in Berlin gelebt und gearbeitet hat, ist an der Sprache noch erkennbar. „Aber meine Familie meint, dass ich mir den Mansfelder Dialekt annehme“, sagt Sebastian Schmidt und lacht. Noch vor zwei Jahren habe er oft nachfragen müssen.

Probleme mit dem Mansfelder Dialekt

Besonders die alten Handwerker und insbesondere die aus dem Mansfelder Grund seien eine phonetische Herausforderung für ihn gewesen. „Aber ich wollte ja auch nicht zehnmal nachfragen. Sonst hätten sie noch gedacht, ich habe nicht alle beisammen.“ Mittlerweile ist der 34-Jährige im Mansfeldischen heimisch geworden und fragt nicht zehnmal nach, sondern versteht auch die „ahlen Mansfäller“ problemlos.

Er lebt in Polleben und arbeitet in der Lutherstadt Eisleben im „Wendepunkt“. Letzteres erst seit zwei Monaten. „Ich bin Assistent der Geschäftsführung in der Unternehmensgruppe Wend“, erklärt Schmidt und dort ist er unter anderem für Personalfragen zuständig. Das Unternehmen ist sehr breit aufgestellt von den Wohnanlagen über Hausmeisterservice, Küche, Wäscherei, Bistro und eben auch dem „Wendepunkt“ in Eisleben. Dort gibt es im Obergeschoss Infos rund um die Pflege und im Erdgeschoss kann man Kulinarisches aus Mitteldeutschland kaufen.

Wein, Winzersekt und Eierlikör aus der Region sind in dem kleinen Laden am Eisleber Markt zu haben. (Foto: Maik Schumann)

Schweriner war Visagist für die Pomis

Das verträgt sich gut, findet Schmidt, zumal er ja aus der Verkaufsbranche komme. Er sei gelernter Einzelhandelskaufmann, stamme aus einem kleinen Ort bei Schwerin und sei schließlich in der Hauptstadt gelandet, habe dort ein Jahr für eine große Kosmetikkette am Ku’damm gearbeitet, war als Visagist tätig.

Eine ganze Menge Promis seien dort ein- und ausgegangen. Bei der Berlinale sei man unter anderem dabei gewesen. Die prominenten Namen kommen Schmidt leicht über die Zunge. Als Visagist lernt man sie wohl noch einmal viel eingehender kennen als in anderen Berufsgruppen. Er kehrte dann nach Schwerin zurück, weil es ihn in die Heimat zog. Zunächst war er auch in Schwerin in der Kosmetikbranche tätig, übernahm schließlich für ein Jahr selbst die Leitung einer Filiale, versuchte sich dann ebenfalls in Schwerin in einem Brautmodengeschäft.

Alles das seien wichtige Schritte für ihn gewesen und hätten ihm Freude bereitet. Doch ganz anders wurde es erst, als er der Liebe wegen ins Mansfelder Land kam. Sebastian Schmidt strahlt richtig. Er scheint angekommen zu sein, bei den als muffelig verschrienen Mansfeldern und im „Wendepunkt“. So als ob es auch seinen privaten „Wendepunkt“ darstellt.

Ein Blick ins "Kulinarische Mitteldeutschland" so heißt das Geschäft. (Foto: Maik Schumann)

Verkauf von regionalen Produkten in Eisleben

„Irgendwann hatte ich genug vom Kunstlicht in einem Einkaufszentrum und davon, nur anhand der Bekleidung der Kunden zu sehen, welche Jahreszeit wir draußen haben“, erzählt Schmidt. Er wollte echtes Leben. Und das hat er jetzt in Eisleben bekommen. Mit Panoramablick auf den Markt auf die gegenüberliegende Buchhandlung.

Wenn er seinen Laptop aufklappt, ist er ganz der Assistent der Geschäftsführung, der Mails sichtet, mit Bewerbern telefoniert, Termine managt. Und wenn im Erdgeschoss der Türgong einen Kunden ankündigt, dann ist er ganz der Händler, der mit einem gewinnenden Lächeln Leckereien aus regionaler Produktion anbietet.

Sebastian Schmidt will Spezialitäten aus Mitteldeutschland an den Mann und die Frau bringen. Dieser alte Herd ist ein Hingucker im Laden. (Foto: Maik Schumann)

Eigene Kaffeeröstung und Teekreation

„Es gibt so viele schöne Dinge in der Region. Man muss sie nur sehen“, sagt er und weist gern auf diese schönen Dinge hin, die in dem kleinen Geschäft, das sich auch „Kulinarisches Mitteldeutschland“ nennt, zu haben sind. Natürlich gehören die Hallorenkugeln dazu, aber eben auch Weine und Winzersekt aus der Region, Honig aus Wolferode, Eierlikör von hier, Balsamicocreme von der Hettstedter Kräuterfrau, selbst gemachte Liköre, Raumdüfte und handgemachte Seifen.

Eine eigene Kaffeeröstung wird ebenso angeboten wie eine eigene Teekreation. Ein Kräutertee, der sich blau färbt. Sebastian Schmidt hat ihn kreiert und „Luthers Tintenblau“ genannt. Eine Reminiszenz an den berühmten Tintenfasswurf auf der Wartburg. Es habe noch gar kein Teeangebot auf der Lutherwebseite gegeben, stellt Schmidt fest.

Sebastian Schmidt will Spezialitäten aus Mitteldeutschland an den Mann und die Frau bringen. An Hallorenkugel und Co. kommt man da natürlich nicht vorbei. (Foto: Maik Schumann)

Ehemalige Eisleber Bürgermeisterin wirbt für „Luthers Tintenblau“

Dass die ehemalige Eisleber Bürgermeisterin Jutta Fischer auf ihrem Facebookaccount Werbung für diese Teekreation machte, freute Schmidt riesig. Es sind so viele kleine und echte Dinge, die er an Eisleben und seinem neuen Leben hier schätzt. Sogar dass er den trüben Januartag durch die Fensterscheiben seines „Homeoffice“ sehen kann, liebt er und freut sich darauf, wenn der nächste Kunde den Laden betritt.

Ob der nun eine Beratung zum Thema Pflege haben möchte oder nur mal im Laden nach einem Geschenk Ausschau halten, das ist zweitrangig. Außerdem könne man im „Wendepunkt“ ganz gut eins mit dem anderen verbinden.