Nach 711 absolvierten Begegnungen steigt der FC Romonta Amsdorf in die Landesliga ab. Was sich Trainer Michler vor dem letzten Spiel vorgenommen hat.

Vor dem Abstieg in die Landesliga - Romonta Amsdorf will das letzte Spiel gewinnen

Am Sonnabend bestreitet Romonta Amsdorf (weiß) das vorerst letzte Spiel in der Fußball-Verbandsliga.

Amsdorf/MZ - Ein Hauch von Wehmut wird am Sonnabend über das „Sportzentrum Peter Müller“ wehen. Es heißt, Abschied zu nehmen. Waren es in der Vergangenheit immer wieder herausragende Spielerpersönlichkeiten, die mit Wehmut verabschiedet wurden, so ist es diesmal die Verbandsliga, von der Spieler, Trainer, Offizielle und eben der gesamte Verein zumindest vorerst Abschied nehmen. Der Abstieg von Romonta Amsdorf steht schon vor dem letzten Spieltag, der am Sonnabend ansteht und an dem die Elf auf den FSV Barleben trifft, fest.

Nummer eins der Bestenliste

Mit den Amsdorfern verabschiedet sich der Tabellenführer der „Ewigen Tabelle der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt“. Laut Internetportal fupa.net hat Romonta in 24 Spielserien 710 Spiele bestritten, 1.008 Punkte geholt.

284 Siegen stehen 156 Unentschieden und 270 Niederlagen gegenüber. 1.208 Tore wurden erzielt, 1.149 Mal schlug es im Kasten der Amsdorfer ein.

Nun also folgt Partie 711 und damit das Abschiedsspiel. Das wiederum hat nicht nur statistischen Wert. Mit einem möglichst deutlichen Sieg gegen den FSV Barleben kann der FC Romonta nämlich Schützenhilfe für die Eintracht aus Emseloh und damit einer Mannschaft aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz leisten. Gewinnt Romonta und der Aufsteiger punkten im Heimspiel gegen Haldensleben dreifach, halten die Emseloher die Klasse.

„Ich will unbedingt das letzte Spiel in der Verbandsliga gewinnen“

Derartige Rechenspiele interessieren Amsdorfs Trainer Matthias Michler wenig. Ihm geht der feststehende Verbandsliga-Abschied nahe. Dennoch zeigt er sich kämpferisch: „Ich will unbedingt das letzte Spiel in der Verbandsliga gewinnen“, so der Coach.

Die Voraussetzungen für einen Sieg stehen dabei nicht einmal schlecht. „Ich kann diesmal eine solide Mannschaft aufstellen“, sagt Michler. Fast alle Spieler stehen ihm zur Verfügung, nur hinter dem Einsatz des am Knie verletzten Tom Butzmann stehen noch einige Fragezeichen.

„Die Entscheidung darüber, ob er spielen kann, fällt unmittelbar vor dem Anpfiff des Spiels“, sagt Michler. Und kommt im Gespräch mit dem MZ-Reporter noch einmal auf den feststehenden Abstieg zurück. „Wir wollen noch einmal eine ordentliche Leistung zeigen. Das sind die Spieler den Fans, die uns so lange in der Verbandsliga tatkräftig unterstützt haben, ganz einfach schuldig.“

Die bisherige Bilanz vor dem elften Aufeinandertreffen beider Mannschaften spricht für Amsdorf. Sechs Siegen der Elf aus dem Mansfelder Land stehen zwei Erfolge von Barleben gegenüber. Der siebente Sieg könnte für einen versöhnlichen Saisonabschluss sorgen und gleichzeitig Eintracht Emseloh zum Klassenerhalt verhelfen. Anstoß der Partie ist 15 Uhr.

Keine Abschiede

Vor dem Spiel wird es laut Trainer Matthias Michler keine offiziellen Abschiede gegeben.

Die Planungen für die neue Saison, dann in der Landesliga, laufen bereits auf Hochtouren. Fest steht, dass der bisher amtierende Trainer Matthias Michler dem Verein erhalten bleibt, in welcher Funktion auch immer. Ob als verantwortlicher Coach ist noch ungewiss. Ebenso klar ist natürlich auch, dass einige Leistungsträger den Weg in die Landesliga nicht mitgehen werden.

So bleibt abzuwarten, ob auf das 711. Verbandsliga-Punktspiel vom FC Romonta Amsdorf in Zukunft irgendwann einmal eine 712. Partie folgen wird.