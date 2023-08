Spaziergang auf dem Lutherweg, Jubiläum im Wippraer Freibad und Mondscheinschwimmen in Großörner - Dies und noch mehr gibt es am Wochenende im Mansfelder Land zu erleben.

Von Lutherweg bis Spitzkoppmarkt - Das ist am Wochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Eisleben/Hettstedt/MZ - Am Sonntag findet in Sandersleben wieder der traditionelle Spitzkoppmarkt statt, in Amsdorf rückt der Mädchenfußball in den Fokus und der Kreisbehindertenverband Lutherstadt Eisleben lädt zum Sommerfest - das alles und noch mehr kann man an diesem Wochenende im Mansfelder Land erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.