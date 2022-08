Von Graffiti bis Wildnis: Was die Jugendkoordinatorin in Helbra in den Sommerferien alles auf die Beine gestellt hat

Lisa-Marie Fritsche ist seit über einem Jahr die neue Ansprechpartnerin für Jugendliche in Helbra. Seitdem sind viele tolle Projekte entstanden.

Im Wildniscamp haben die Jugendlichen auch gelernt, sich zu tarnen um in der Wildnis nicht zu sehr aufzufallen.

Helbra/MZ - Sich an einem lauen Sommerabend in den Schlafsack kuscheln, sich im Dunklen mutig durch den Wald schlagen, schwimmen im See oder vor dem knisternden Lagerfeuer sitzen: Das sind Erinnerungen, die wohl jeder aus seiner Kindheit kennt, die aber nach zwei Jahren Pandemie für viele Jugendliche alles andere als selbstverständlich sind.