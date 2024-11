Von bis zu 300 Tieren ist die Rede: Wildschweine richten massive Schäden in Blankenheim an

Wildschweine haben den Randstreifen am Sportplatz in Blankenheim verwüstet.

Blankenheim/MZ. - „Die Angst geht um“, schreibt Rita Schrader aus Blankenheim bei WhatsApp. Und meint damit: „Die Wildschweinplage!“ Seit geraumer Zeit tummelten sich die Tiere im Ort und hätten schon an vielen Stellen gewütet - sprich: alles umgewühlt. Etwa am Sportplatz, in Richtung des Tunnels, auch in der Nähe vom Spielplatz. Eltern hätten Angst, dass ihren Kindern etwas passieren könne. Abends traue man sich kaum noch raus. Es sei an der Zeit, meint sie, etwas zu unternehmen.