Zeitgeschichte Volksaufstand 1953 in Eisleben - Sammler besitzt seltenes Originalplakat

Heimathistoriker und Sammler hat eines der Plakate, mit denen am 17. Juni 1953 der Ausnahmezustand in Eisleben bekanntgemacht wurde. Zeitzeugen schildern ihre Erinnerungen an den Volksaufstand.