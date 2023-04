Von der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft werden Nistlöcher in der Fassade von Häusern verschlossen. Darum rufen diese Arbeiten Tierschützer auf den Plan.

Kritik von Tierschützern - Drohen Geldstrafen für Wohnungsbaugesellschaft in Benndorf?

Zwei verschlossene Nistlöcher in einer Hausfassade.

Benndorf/MZ - Besorgte Einwohner aus Benndorf haben sich an Christine Bril von der „Initiative Tierschutz – Tiere in Not“ gewandt. Sie berichteten ihr, dass die Wohnungsbaugesellschaft „seit Tagen Nistlöcher in den Fassaden einzelner Häuser“ verschließt.