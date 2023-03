In einem Workshop haben Bürger aus der Lutherstadt und den Ortsteilen über Stärken und Schwächen sowie ihre Wünsche gesprochen.

Vision gesucht - Was sind die Stärken und Schwächen in Eisleben und seinen Ortsteilen?

Symbolfoto - Luftaufnahme von Helfta in der Nähe der Kirche

Eisleben/MZ - Was sind die Stärken und Schwächen in Eisleben und seinen Ortsteilen? Wo stehen wir und wohin könnte und sollte es in den nächsten Jahren gehen? Fragen wie diese standen im Mittelpunkt einer Auftaktveranstaltung zur Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Insek) für die Lutherstadt Eisleben.