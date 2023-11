Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - „Kunst-Musik-Spiritualität“ – das Motto der mehr als dreijährigen Sanierung und Neugestaltung der Eisleber St.-Andreas-Kirche hat auch den Rahmen für die drei Festtage zur Wiedereröffnung gegeben. Auftakt war am Freitag die Schlüsselübergabe mit der Vorstellung des Architektur- und Ausstellungskonzepts („Kunst“). Mit einem Festgottesdienst am Sonntag wurde die Wiedereinweihung der Kirche gefeiert („Spiritualität“). Am Dienstag, dem Reformationstag, stand dann in einem weiteren Gottesdienst und einem Festkonzert die restaurierte und überarbeitete Rühlmann-Orgel im Mittelpunkt („Musik“).