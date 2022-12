Vier Bibliotheken vor der Schließung: Wie die Gemeinde Helbra für die Rettung des Buches kämpft

Knappe Kasse, wenig Besucher: In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra sollen zum nächsten Jahr alle vier Bibliotheken schließen. Ein schmerzhafter Einschnitt für viele Einwohner. Sie fürchten um ein Kulturgut – und tüfteln an der Rettung des Buches.

Simone Pusch hat in der Bibliothek in Helbra den Durchblick. Seit sechs Jahren pflegt sie den Bestand aus 10.000 Büchern – und hat auch immer einen Literaturtipp parat.

Helbra/MZ - Die Nostalgie hängt schwer in der Luft. Der Geruch von vergilbtem Papier und Druckerschwärze erfüllt den Raum. Die Bibliothek in Helbra (Mansfeld-Südharz) ist ein Domizil für Leseratten der alten Schule. Im Nebengebäude der Grundschule füllen rund 10.000 Bücher die mannshohen Regale. Groschenromane, Gartenratgeber, Geschichtswälzer. Zwischen der blassgelben Tapete und den 70er-Jahre-Möbeln hat das gedruckte Wort noch die Übermacht über Handys und Computer. „Hier ist auch Goethe“, sagt Bibliotheksleiterin Simone Pusch und zupft an einem Buchrücken. Schließlich ist die Bücherei ein Ort der Kultur, der Geschichte, der Bildung. Oder, wie es bald heißen könnte: war.