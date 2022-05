Viele Freiwillige helfen bei den Grabungsarbeiten in Helfta mit - auch „Sveni“ von „Elsterglanz“

An der Grabungsstätte der Königspfalz in Helfta helfen internationale Studierende und viele Freiwillige - unter ihnen auch Sven Wittek von „Elsterglanz“.

Helfta/MZ - Als Sven Wittek das Ausgrabungsgelände der Königspfalz in Helfta betritt, will er natürlich erstmal wissen, wie das alles funktioniert. „Wenn man was findet, kann man’s behalten, oder?“, scherzt der Komiker vom Kult-Duo „Elsterglanz“. Wittek ist heute privat hier, um bei den Grabungsarbeiten mitzuhelfen. „Früher bin ich hier Schlitten gefahren“, erinnert sich „Sveni“ und deutet in Richtung der Anhöhen Kleine Klaus und Große Klaus.