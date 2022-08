Video: Wie ein Musiker aus Bornstedt mit einem Song für Katar groß rauskommen will

Matthias Zöge aus Bornstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz hat ein Lied für die Fußball-WM in Katar aufgenommen. Damit will er groß rauskommen und Kindern helfen. Wie „Fußball heißt Liebe“ entstanden ist - und wie der Song klingt.

Bornstedt/MZ - Was haben Udo Jürgens, Peter Alexander oder auch Andreas Bourani gemeinsam? Genau, sie sangen einen Song, den ein ganzes Land bei einer Fußball-WM im Kopf hatte. Und wenn es nach Matthias Zöge aus Bornstedt geht, schlüpft sein Lied im November in diese Rolle. Denn dann findet die Fußball-WM in Katar statt - und er hat bereits das Lied dazu geschrieben.