Versuchter Mord in Eisleben - war Eifersucht das Motiv?

Prozess um Messer-Attacke auf 31-jährige Frau in Eisleben eröffnet. Angeklagter (42) räumt die Tat ein, kann sich an das konkrete Geschehen aber nicht mehr erinnern.

Justizbeamte führen den Angeklagten in den Gerichtssaal.

Halle/Eisleben - Weil er seine Ehefrau am 10. Juni in Eisleben auf offener Straße mit einem Küchenmesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll, steht ein Mann (42) seit Montag vor dem Landgericht Halle. Die 31-Jährige, die noch in ein Geschäft flüchten konnte, überlebte nur dank einer Notoperation. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor.