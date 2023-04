Bahn baut am Gleis

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Das ist ein Paukenschlag: Bahnreisende müssen sich mehr als einen Monat lang auf Behinderungen auf der Strecke zwischen Halle und Sangerhausen einstellen. Grund sind Bauarbeiten an der Strecke. Zwischen Blankenheim und der Lutherstadt Eisleben werden durch den Schienennetzbetreiber DB Netz AG die Gleise erneuert. Zu ersten Behinderungen kommt es bereits am Samstag, 29 April. Bis zum Sonntag, 4. Juni, will man die Arbeiten abgeschlossen haben.