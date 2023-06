Die Strafkammer am Landgericht Halle sieht die Sexualtat des 54-jährigen Angeklagten aus Eisleben als erwiesen an. Auch nach dem Urteilsspruch beteuert er seine Unschuld.

Schwester vergewaltigt: Angeklagter Eisleber beteuert Unschuld - und muss doch in Haft

Prozess am Landgericht Halle

Halle (Saale)/Seegebiet/MZ - Wegen Vergewaltigung hat das Landgericht Halle einen Eisleber (54) zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe

verurteilt. Die 5. Strafkammer unter Vorsitz von Jan Stengel sah es als erwiesen an, dass sich der Mann 2016 an seiner drei Jahre älteren Schwester in deren Wohnung im Seegebiet vergangen hat.