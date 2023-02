Im Verfahren um eine Vergewaltigung im Seegebiet soll die Hauptzeugin psychologisch begutachtet werden. Die Verhandlung am Landgericht muss dann noch einmal neu gestartet werden.

Vergewaltigung in der Familie - Prozess endet vorerst ohne Urteil

Der Fall wurde am Landgericht Halle verhandelt.

Halle/Eisleben/MZ - Hat ein 54-jähriger Mann im Seegebiet seine 57-jährige Schwester vergewaltigt? Um diesen Vorwurf ging es in einem Prozess vor dem Landgericht Halle, der am Montag eröffnet worden war. Doch ein Urteil wird es in der Sache vorerst nicht geben.