Verfolgungsjagd in Arnstedt - Polizei setzte Schlagstock und Waffe ein

Eisleben - Eine nächtliche Verfolgungsfahrt mit Blaulicht; ein Auto, das im Straßengraben landet; ein Fahrer, der Widerstand leistet, so dass zwei Polizistinnen Pfefferspray und Schlagstock einsetzen und dann sogar ihre Waffen ziehen- zu einem fast fernsehreifen Geschehen eskalierte im Juli vergangenen Jahres eine Verkehrskontrolle in Arnstedt. Der heute 37-jährige Autofahrer musste sich jetzt vor dem Eisleber Amtsgericht verantworten.

Das Urteil: ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Während der Bewährungszeit muss er 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der Staatsanwalt hatte die Tat sogar als tätlichen Angriff auf die Polizeibeamtinnen gewertet und zwei Jahre und acht Monate Haft ohne Bewährung beantragt. Das Gericht folgte dem aber nicht, sondern sah „nur“ eine Widerstandshandlung gegen die Beamtinnen und einen fahrlässigen, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Mehrfach vorbestrafter Mann flüchtet vor der Polizei

Für seine Flucht vor der Polizei hatte der Angeklagte mehrere Gründe. Der mehrfach vorbestrafte Mann hat seit Jahren keinen Führerschein mehr, sein Auto war nicht pflichtversichert und mit einem falschen Kennzeichen ausgestattet. Zudem hatte er Drogen bei sich. Als eine Streifenwagenbesatzung auf das Auto aufmerksam wurde, fuhr er mit hohem Tempo davon. Dabei soll er am Sportplatz mit einem Begrenzungsstein und einem Zaun kollidiert sein - was in der Verhandlung aber nicht nachgewiesen werden konnte. Die Polizeibeamten, die in einem VW-Bulli unterwegs waren, verloren den Pkw aus den Augen und baten deshalb um Verstärkung. Eine zweite Streifenwagenbesatzung konnte den Verdächtigen etwa eine halbe Stunde später in Arnstedt stellen, wo er mit seinem Wagen in einen Straßengraben geraten war. Wie die Beamtinnen aussagten, versuchte der Mann, durch Vor- und Zurückfahren aus dem Graben zu kommen.

„Er hat in Kauf genommen, uns zu verletzen“, so eine der Zeuginnen. „Es war eine heikle, sehr dynamische Situation.“ Erst mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den Mann festzunehmen. Dass das Gericht dem Angeklagten noch einmal eine Bewährungschance gab, lag vor allem an dem positiven Verlauf der Therapie, die der Mann derzeit in einer Einrichtung im Harz absolviert. „Der Bericht hat uns überzeugt“, so Richter Dirk Kramer. „Sie fangen endlich an, über Ihr Leben nachzudenken.“ Nach Abschluss der Therapie wird der Angeklagte in ein Betreutes Wohnen wechseln. Da er über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Industriemechaniker verfügt, gibt es laut seiner Bewährungshelferin gute Chancen für eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. (mz/Jörg Müller)