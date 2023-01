Holocaust Verfolgung, Erniedrigung und Angst - Bürger gedenken in Eisleben der NS-Opfer

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Der Synagogenverein, christliche Gemeinden und die Stadt erinnern auf dem jüdischen Friedhof in Eisleben an den Holocaust. Beispiele zeigen eindrücklich, wie die Lage damals für die Menschen in Mansfeld-Südharz war.