Im Annen-Hospiz in Eisleben werden unheilbar kranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Nun gründet sich ein Förderkreis, für den Unterstützer und Helfer gesucht werden.

Eisleben/MZ - Für das Anfang Februar eröffnete Annen-Hospiz in Eisleben werden Unterstützer und Helfer gesucht. Am kommenden Montag, 27. Februar, soll ein Förderkreis gegründet worden. „Interessenten sind herzlich willkommen“, sagte Michael Ganter, Inhaber der Löwen- und der Rosen-Apotheke in Eisleben. Er organisiert das Treffen, das von 17 bis 19 Uhr im Hospiz in der Halleschen Straße 46 stattfindet.