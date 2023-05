An der Kreuzung Fritz-Wenck-Straße/Kasseler Straße in Eisleben ist ein Pkw von der Straße abgekommen und mit einem parkendem Auto kollidiert. Der Fahrer war laut Polizei alkoholisiert.

Ampelanlage in Eisleben ist nach Unfall außer Betrieb

Eisleben/MZ - Nach einem Unfall am Mittwochabend ist die Ampelanlage an der Kreuzung Fritz-Wenck-Straße/Kasseler Straße in Eisleben vorerst außer Betrieb.