Eingeklemmter Mann am Rühlemannplatz gerettet Unfall in Eisleben - Auto kippt an metertiefem Abhang um

Am Donnerstagvormittag ist in Eisleben ein Auto an einem Abhang umgekippt. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den eingeklemmten Fahrer. Wie die Rettung gelang.