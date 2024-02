Eisleben/MZ. - In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte den freistehenden Briefkasten des Annen-Hospizes in der Halleschen Straße in Eisleben beschädigt. Die Täter verbogen den Kasten und rissen diesen aus der Verankerung, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf rund 200 Euro beziffert. Wer die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz zu wenden, heißt es weiter.