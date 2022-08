Umgetopfte Großstadtpflanze liebt ihr neues Zuhause in Eisleben

Warum für Evelyn Wilke ihre seniorengerechte Wohnung in Eisleben alles andere als ein Altenteil ist und welche Lebenspläne die 75-Jährige hat.

Eisleben/MZ - Evelyn Wilke ist aus Leipzig in eine seniorengerechte Wohnanlage in der Eisleber Poststraße umgezogen. Wer darin keinen Neustart erkennen kann, der hat offenbar noch nicht mit der lebenslustigen Großstadtpflanze zu tun gehabt, die schon oft in ihrem Leben umgetopft wurde. Sie startet nämlich jetzt noch einmal mit einer modern eingerichteten Zweiraumwohnung und einem 450-Euro-Job für ihren Vermieter durch. Auch übernimmt sie hin und wieder Komparsenjobs. Aber der Reihe nach.