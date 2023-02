Ahlsdorf/MZ - Als Sven Weißenborn kürzlich zum Elterngespräch in die Schule bestellt wurde, machte er sich noch Sorgen. Als Weißenborn dann am nächsten Morgen in der Grundschule Ahlsdorf ankam, gab es statt mahnender Worte langanhaltenden, lieben Applaus und hochgehaltene Schilder, worauf „Wir danken für alles“ zu lesen war.