Trickbetrug via Whatsapp: 74-jährige Seniorin aus Eisleben überweist 2.000 Euro

Eisleben/MZ - Eine 74-Jährige hat in Eisleben per Whatsapp eine Nachricht bekommen, in der sich der Absender der Nachricht als vermeintliche Tochter vorstellte. Angeblich hätte sie eine neue Telefonnummer, weil das alte Handy defekt sei. Die Verfasserin bat laut Polizei um eine Überweisung von 2.000 Euro, da sie Geld benötige. Die Seniorin glaubte die Geschichte und überwies das Geld. Erst durch eine Antwort an die altbekannte Telefonnummer wurde klar, dass die Dame einem Betrüger auf dem Leim gegangen war.