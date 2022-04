Rundkurs mit Hügeln und Kurven „Treffpunkt für alle Generationen“ - Welche Pläne die Stadt Eisleben für die Skaterbahn hat

Die Stadt will am Wiesengelände einen sogenannten Pumptrack für Fahrradfahrer und Skater bauen. Auch in den Ortsteilen ist in den nächsten Jahres einiges geplant. Wie das finanziert werden soll.