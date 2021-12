Trauer um ehemaligen Chefarzt des Eisleber Krankenhauses: Dr. Manfred Kettner mit 81 Jahren verstorben

Der ehemalige Chefarzt und stellvertretende Ärztliche Direktor des Eisleber Krankenhauses, Dr. Manfred Kettner, starb nach längerer Krankheit im Alter von 81 Jahren in Eisleben.

Eisleben/MZ - Medizinalrat Dr. Manfred Kettner ist tot. Der langjährige ehemalige Chefarzt und stellvertretende Ärztliche Direktor des Eisleber Krankenhauses starb nach längerer Krankheit im Alter von 81 Jahren in Eisleben.

Ehemalige Mitarbeiter und Weggefährten äußern sich tief betroffen. „41 Dienstjahre am Klinikum in Eisleben, davon 26 Jahre als Chefarzt der Inneren Klinik nötigen allgemeinen Respekt ab! Als hoch geachtete und allseits geschätzte Persönlichkeit erwarb sich der mit sehr viel Menschlichkeit auftretende Mediziner einen anerkannten Ruf weit über das Mansfelder Land hinaus“, so Kardiologe Andreas Porsche.

Dr. Manfred Kettner war „ein exzellenter Lehrer“

In diesen auch geschichtlich wechselvollen Jahrzehnten habe Kettner als Chefarzt „mit Kontinuität, außergewöhnlicher fachlicher Kompetenz und kollegialer Umsicht die Klinik nicht nur geleitet, sondern auch geprägt und gestärkt“. Mitarbeitern und Patienten galt seine ungeteilte Aufmerksamkeit und Fürsorge. In Erinnerung bleibt seine „ruhige, menschenfreundliche und stets höfliche Art“.

Der gebürtige Sangerhäuser war in den 41 Jahren seiner ärztlichen Tätigkeit auch „ein exzellenter Lehrer“. Er bildete über 50 junge Mediziner zu Fachärzten für Innere Medizin oder Allgemeinmedizin aus. „Seine hervorragenden fachlichen Qualitäten ließ er auch nach seiner Pensionierung nicht ungenutzt und unterstützte die Ausbildung von medizinischem Personal“, erinnert Porsche.

Mitbegründer des Rotary-Clubs Eisleben-Mansfelder Land

Nach seinem Studium hatte Kettner seine berufliche Tätigkeit im Jahr 1964 zunächst als Assistenzarzt im Städtischen Krankenhaus in Eisleben begonnen. Es folgte ein „Landarztjahr“ im Landambulatorium Hedersleben, die Facharztanerkennung für Innere Medizin und Tropenmedizin. 1979 übernahm er als Chefarzt die Leitung der Klinik für Innere Medizin. Im August 2005 ging Kettner in den Ruhestand.

Dr. Ralph Kallmayer, der ihm ins Amt folgte, erinnert an die kollegiale und freundschaftliche Weise, mit der er „vor seinem altersbedingten Ausscheiden seine Mitarbeiter positiv für den bevorstehenden Chefarztwechsel vorbereitete und diesen begleitete“. Das werde er niemals vergessen.

Kettner war auch gesellschaftlich aktiv. Er gründete mit 26 weiteren Bürgern Eislebens im Juni 1994 den Rotary-Club Eisleben-Mansfelder Land, dessen Präsident er auch gewesen ist. Rechtsanwalt Holger Wahl kennt ihn aus dieser Zeit: „Er war ein Mensch, der Autorität ausstrahlte, ohne sie einzufordern.“