Tradition in Eisleben: Wer möchte den Lutherschal in der Online-Auktion ersteigern?

In einem überdimensionalen Schal war das Lutherdenkmal in Eisleben gehüllt. Nun soll der Schal in den Vereinsfarben der Ringer des KAV Mansfelder Land versteigert werden.

Eisleben/MZ - In dieser Saison trug Luther die Vereinsfarben des KAV Mansfelder Land, denn die Ringer bestrickten diesmal das Lutherdenkmal mit einem überdimensionalen Schal. Aber der Reihe nach: Es ist seit 2011 bereits eine kleine Tradition in Eisleben geworden, dass das Lutherdenkmal zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit einem überdimensionalen Schal bekleidet wird.

23 Meter lang war der Schal im vorigen Jahr

Der wird dann, wenn der Weihnachtsmarkt vorbei ist und Luther den Schal wieder ablegt, für einen guten Zweck versteigert, erklärte Stadtsprecherin Daniela Messerschmidt. Im vergangenen Jahr partizipierten die Ringer des KAV Mansfelder Land von der Versteigerung des damals 23 Meter langen, bunten Schals. Diese sportliche Strickleistung legten damals die Mitglieder des SSV Eisleben hin.

Ersteigert hatten den langen Schal die beiden ehemaligen Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben, Jutta Fischer, und der Eisleber Partnerstadt Herne, Erich Leichner. Beide ehemaligen Stadtoberhäupter gaben als Bietergemeinschaft bei der Versteigerung das Höchstgebot von 555 Euro ab und erhielten damit den Zuschlag. Eislebens Bürgermeister Carsten Staub rundete den Erlös nochmals auf 700 Euro auf.

Kassenwartin bestrickte den Reformator

Nun oblag es den Ringern, sich mit einem neuen Lutherschal zu revanchieren. Die Ringer legten diese Aufgabe vertrauensvoll in die Hände ihrer Kassenwartin Gaby Borgwardt, die einen 5,50 Meter langen Schal in Dunkelblau, Rot, Gelb und Weiß mit 50 Zentimeter langen Fransen in diesen Farben strickte. Er ist mit zwei gehäkelten Lutherrosen und zwei gedruckten und aufgenähten Vereinslogos des KAV versehen.

Frisch gewaschen wartet der Strickschal jetzt auf ein attraktives Gebot. Die Bieter unterstützen natürlich wiederum einen Eisleber Verein, sagte die Pressesprecherin der Lutherstadt. Dieses Mal sei es einer mit noch mehr Anmut, Grazie und Taktgefühl, nämlich das Tanzstudio Eisleben. Die vorrangig weibliche Mitgliederschaft stricke auch bereits am Lutherschal 2022.

Onlineauktion bis zum 20. Februar

Messerschmidt: „Weil momentan eine öffentliche Auktion schwierig ist, machen wir es wie die ganz großen Auktionshäuser. Wir verlagern das Bieten, so wie schon im vergangenen Jahr, ins Internet.“ Der Hammer fällt dann am Sonntag, 20. Februar. Gebote sind auf dem Facebookauftritt der Lutherstadt oder per E-Mail an [email protected] möglich.