Katze von AfD-Politikerin Kayser angeschossen: Tierquäler in Hornburg unterwegs?

Hornburg/Allstedt/MZ. - Über eine Status-Nachricht beim Messengerdienst WhatsApp hat AfD-Politikerin Cathèrine Kayser am Dienstag um Hinweise zu einem Fall von Tierquälerei gebeten. Ihr Kater war am Samstag angeschossen worden. „Das ist jetzt die zweite Katze in einem halben Jahr“, schrieb sie und setzte eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise auf den oder die Täter aus.