Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Auf der Reise zu sein – das ist am Theater normal. Viele Schauspieler und andere künstlerische Mitarbeiter ziehen alle paar Jahre weiter an ein neues Haus. So wie die Theaterpädagogin Denitsa Stoyanova (37), die das Eisleber Theater nach dieser Spielzeit verlässt.