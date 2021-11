Theaterpädagogin stellt neues Stück um eine Eintagsfliege in Eisleber Kita vor

Eisleben/MZ - Wenn die Theaterpädagoginnen des Eisleber Theaters in Kindertageseinrichtungen oder Schulen gehen, dann meistens nach einer Aufführung, um mit den Kindern und Jugendlichen über das Stück zu sprechen und vielleicht auch kleine Theaterübungen selbst auszuprobieren. Auf Wunsch kommen sie aber auch, um einen Theaterbesuch vorzubereiten. So wie jetzt in der Integrativen Kindertagesstätte „Bummi“, wo Theaterpädagogin Anja Bernhardt das neue Stück „Nur ein Tag“ vorstellte. Es wird am Freitag, 26. November, auf der Foyerbühne Premiere feiern.

Kinder haben viel Spaß bei den Vorführungen im Eisleber Theater

„Wir gehen regelmäßig mit 30 bis 40 Kindern ins Theater“, sagt Marlis Pable, stellvertretende Leiterin der Einrichtung in der Lindenallee. „Wir sitzen immer in der ersten Reihe. Die Kinder haben da viel Spaß.“ Auch die Premiere von „Nur ein Tag“ werden die „Bummi“-Kinder besuchen. Geeignet ist das Stück des Düsseldorfer Comiczeichners, Illustrators und Schriftstellers Martin Baltscheit für Kinder ab vier Jahren.

„Was ist denn das Problem einer Eintagsfliege?“, fragt Theaterpädagogin Bernhardt in die Runde von 14 Kindern aus den Gruppen „Schmetterlinge“, „Pinguine“ und „Löwen“. Die Antwort kommt sofort: „Sie lebt nur einen Tag.“ Genau, sagt Bernhardt. „Unsere Fliege in dem Stück weiß das aber nicht.“ Im Gegensatz zu ihren neuen Freunden, dem Fuchs und dem Wildschwein. Die beiden sitzen am See und beobachten, wie die Eintagsfliege schlüpft. Sie verlieben sich sofort in das bezaubernde Wesen und wollen ihr nicht verraten, dass sie nur einen Tag leben wird. Um ihr zu erklären, warum sie so traurig gucken, behauptet das Wildschwein einfach, dass der Fuchs nur noch einen Tag zu leben hat. „Das ist ja furchtbar“, sagt die Fliege, „ich muss weinen.“ Doch schnell schiebt sie die Traurigkeit beiseite und beschließt mit dem Wildschwein, dem Fuchs den schönsten Tag zu bereiten. Sie will ihm ein ganzes Leben in diesen einen Tag packen. Es soll ein schönes, ein glückliches Leben werden - bis es heißt, Abschied zu nehmen. Eine Geschichte, die tiefsinnig, aber auch humorvoll große Themen wie Glück, Leben und Tod behandelt.

„Bummi“-Kinder sind gespannt auf Premiere

Kurzweilig ist auch die theaterpädagogische Vorbereitung in der Kita. So spricht Bernhardt mit den Kindern darüber, was für sie ein schöner Tag wäre. Sie liest die Anfangspassage aus dem Buch vor. Gemeinsam spielen sie, wie die Eintagsfliege schlüpft und ihre ersten Flugversuche startet. Schließlich kann jedes Kind noch seine eigene Fliege basteln. „In der Nachbereitung wäre es so ähnlich“, sagt Bernhardt. Dann würde es aber natürlich noch mehr um das Stück und die Umsetzung auf der Bühne gehen.

Die „Bummi“-Kinder sind jetzt jedenfalls schon gespannt auf die Premiere. Es spielen Paul Hofmann (Fuchs), Julius Christodulow (Wildschwein), Almut Liedke (Eintagsfliege) und Ronja Jenko (Fliege 2). Regie führt Sebastian Wirnitzer, der in Eisleben bereits erfolgreich die „Extrawurst“ inszeniert hat. Für die Ausstattung sorgt Wiebke Horn, Kostümdirektorin an der Deutschen Oper Berlin.

›› Die Premiere ist bereits ausverkauft. Karten für die nächsten Vorstellungen am 1. Dezember, 9 und 11 Uhr, und am 19. Dezember, 10 Uhr, gibt es an der Theaterkasse. Bestellungen unter Telefon 03475/60 20 70 oder per E-Mail: kartenservice@theater-eisleben.de. Weitere Vorstellungen stehen im Januar und Februar auf dem Spielplan.