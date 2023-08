Für den MSV Eisleben und Edelweiß Arnstedt ist die Begegnung am Freitagabend die Generalprobe vor der Saison, die am 19. August beginnt. Das für Samstag-Nachmittag geplante Testspiel zwischen Romonta Stedten und dem FC Zeitz wurde hingegen abgesagt.

Eisleben/MZ - 1:1. So hieß es nach 90 Minuten am 14. April dieses Jahres im Duell der Fußball-Landesliga Staffel Süd zwischen dem MSV Eisleben und Edelweiß Arnstedt. Am Freitagabend stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber. Wieder wird in der Lutherstadt gespielt.