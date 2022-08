„Das ist lächerlich“ - Taxi-Unternehmer krtisiert Bürokratie-Hürden in Mansfeld-Südharz

Unternehmer haben mit vielen Vorschriften zu kämpfen. Jan Czekanowski von Taxi-Quick in Eisleben schildert einige Beispiele, die ihn Zeit und Nerven kosten.

Steffen Thieme ist seit 22 Jahren Taxifahrer bei Quick in Eisleben.

Eisleben/MZ - „Mir ginge es besser, wenn mich die Bürokratie in Ruhe ließ und wir in Ruhe arbeiten könnten.“ Das sagt Jan Czekanowski, Taxiunternehmer von Taxi-Quick aus Eisleben. Er spricht damit ein Thema an, das man immer wieder von Selbstständigen oder Unternehmern hört, die über „zu viel Bürokratie“ klagen. Doch welche Steine liegen dem Taxi-Chef ganz konkret im Weg?