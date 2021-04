Tätlicher Angriff: Unfallopfer biss Notarzt in den Unterarm

Eisleben

Viele Rettungssanitäter und Notärzte, Feuerwehrleute und Polizeibeamte haben es schon erlebt: Unbeteiligte Bürger, die wegen eines Einsatzes zeitweise Einschränkungen hinnehmen müssen, beleidigen und behindern die Helfer. Die Zahl solcher Vorfälle hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Und nicht nur das - sogar die Betroffenen selbst greifen manchmal die Retter verbal und körperlich an. „Das kommt leider gar nicht so selten vor“, sagt Dirk Kramer, Strafrichter am Amtsgericht Eisleben, „es gibt da eine immer geringere Hemmschwelle.“

Kramer hatte jetzt einen solchen Fall zu verhandeln. Angeklagt war eine 37-Jährige aus dem Salzlandkreis. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Rettungsdienst-Mitarbeiter verhängte der Vorsitzende Richter per Strafbefehl eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 40 Euro, also 4.800 Euro. Die Frau war Ende August vergangenen Jahres nachts mit ihrem Pkw zwischen Abberode und Stangerode unterwegs gewesen. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Die Fahrerin, die nur leicht verletzt wurde und das Auto allein verlassen konnte, sei im Rettungswagen „zunehmend aggressiv“ geworden, wie Zeugen später gegenüber der Polizei aussagten.

Unter Alkohol und Drogen - Angriff auf den Notarzt

Sie habe den Notarzt in den Unterarm gebissen sowie um sich geschlagen, getreten und gekratzt. Außerdem habe sie die Polizeibeamten angespuckt, so dass ihr eine Spuckmaske angelegt werden musste. Die medizinische Untersuchung ergab später einen Alkoholwert von rund 2,4 Promille, außerdem habe sie unter Drogeneinfluss gestanden. Aufgrund der recht eindeutigen Aktenlage hatte das Gericht zunächst darauf verzichtet, Zeugen zu laden. Da sich die Angeklagte am ersten Verhandlungstag allerdings nicht zu den Vorwürfen äußerte, legte der Richter einen zweiten Termin fest, um die Zeugen anzuhören. Zu diesem Termin erschien die Angeklagte aber nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Richter daraufhin den Strafbefehl. Die Angeklagte hat jetzt 14 Tage Zeit, Einspruch gegen den Strafbefehl einzulegen, dann muss noch einmal verhandelt werden. Ansonsten wird die Entscheidung rechtskräftig.

Erst vor wenigen Jahren sind ins Strafgesetzbuch zwei neue Paragrafen zu derartigen Delikten aufgenommen worden. Während es früher nur den Tatbestand „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ gab, wird jetzt auch der „Tätliche Angriff“ auf Vollstreckungsbeamte sowie auf Hilfeleistende, wie Feuerwehrleute und Rettungskräfte, geahndet. (mz/Jörg Müller)