  4. Zahl der Bedürftigen steigt: Tafeln in Eisleben und Sangerhausen verpacken hunderte Geschenke für Kinder

Die Tafeln in Mansfeld-Südharz versorgen tausende Kunden mit Lebensmitteln. Die Zahl der Bedürftigen steigt. Wie die Arbeit unterstützt werden kann.

Von Daniela Kainz und Steffi Rohland 17.11.2025, 15:07
Weihnachten steht bevor: Jasmin Schmidt, Julienne Pekel, Birgit Neubert und Nadine Vogt (von links) verpacken Geschenke für Kinder. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Tafeln im Landkreis Mansfeld-Südharz haben jede Woche alle Hände voll zu tun, ihre Kunden mit Waren zu versorgen. Dass die Adventszeit und Weihnachten bevorstehen, macht sich zum Beispiel auch bei der Eisleber Tafel bemerkbar.