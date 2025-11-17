Die Tafeln in Mansfeld-Südharz versorgen tausende Kunden mit Lebensmitteln. Die Zahl der Bedürftigen steigt. Wie die Arbeit unterstützt werden kann.

Weihnachten steht bevor: Jasmin Schmidt, Julienne Pekel, Birgit Neubert und Nadine Vogt (von links) verpacken Geschenke für Kinder.

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Tafeln im Landkreis Mansfeld-Südharz haben jede Woche alle Hände voll zu tun, ihre Kunden mit Waren zu versorgen. Dass die Adventszeit und Weihnachten bevorstehen, macht sich zum Beispiel auch bei der Eisleber Tafel bemerkbar.