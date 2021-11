Synagogenverein verlegt in Eisleben Stolpersteine für Widerständler Fritz und Elfriede Wenck

Eisleben/MZ - Vor dem Haus Hallesche Straße 64 in Eisleben werden am Donnerstag, 4. November, 15 Uhr, Stolpersteine zum Gedenken an Fritz und Elfriede Wenck verlegt. Der Verein Eisleber Synagoge lädt interessierte Bürger zu der Veranstaltung ein. Es handelt sich um den 29. und 30. Stolperstein, die seit 2008 auf Initiative des Vereins gesetzt werden. Mit der Aktion wird an Eisleber Bürger - vor allem Juden - erinnert, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet worden sind. Finanziert werden die Stolpersteine über Spenden - in diesem Fall von Verwandten der Wencks aus Kassel.

Fritz Wenck, geboren am 11. April 1899, und seine Frau Elfriede, geboren am 6. April 1895, hatten in der Halleschen Straße 64 gewohnt. Der Sohn eines Wagenfabrikanten studierte nach dem Abitur Theologie in Halle und Jena. Dort heiratete er auch 1921 Elfriede Deneke, die aus Köthen stammte. Nach dem Studium wurde Fritz Wenck aber nicht Pfarrer, sondern kehrte mit seiner Frau in seine Heimatstadt zurück, wo er seinem Vater half und eine Karriere als Schriftsteller und Dichter begann.

Fritz Wenck wurde 1939 in Bergen-Belsen ermordet

Er wandte sich den „religiösen Sozialisten“ und der Sozialdemokratischen Partei zu, schrieb Liebesgedichte, aber auch gesellschaftskritische Verse. Wenck trat der Liga für Menschenrechte bei und gehörte nach der Machtergreifung der Nazis zu einer bürgerlichen antifaschistischen Widerstandsgruppe in Eisleben. Bereits 1933 wurde er für einige Wochen inhaftiert.

Nachdem er 1934 mit aktiver Widerstandsarbeit begonnen hatte, verhafteten die Nazis 1935 beide Eheleute. Fritz Wenck wurde zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, seine Frau zu zwei Jahren. Er kam zunächst in den „Roten Ochsen“ in Halle, 1941 ins KZ Sachsenhausen und wurde schließlich kurz vor Kriegsende in Bergen-Belsen ermordet. Elfriede Wenck hatte sich nach ihrer Entlassung aus dem Zuchthaus 1939 scheiden lassen, um nicht in Gefahr zu geraten, erneut verhaftet zu werden. Auf Anraten ihres Ehemannes heiratete sie einen Freund der Familie, Otto Hense. Elfriede Wenck-Hense, die in der DDR als Verfolgte des Naziregimes anerkannt war, starb 1984.