In der ehemaligen Synagoge in Eisleben hält Vereinsvorsitzender Rüdiger Seidel einen Vortrag.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Der Verein Eisleber Synagoge beteiligt sich auch in diesem Jahr an den Jüdischen Kulturtagen in Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch, 18. Oktober, lädt der Verein von 14.30 bis 16 Uhr zu einer Besichtigung des alten jüdischen Friedhofs an der Vorderen Siebenhitze ein.