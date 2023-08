Vor anderthalb Wochen hatte der Landkreis das Badeverbot in Aseleben verhängt. Aufgrund von mehreren sogenannten Abschlagsereignissen war Abwasser in den See geflossen. Der Ortsbürger fordert eine Lösung. Er fürchtet um das Image der Region.

Am Strand in Aseleben am Süßen See gilt derzeit ein Badeverbot.

Aseleben/MZ - Wie lange gilt noch das Badeverbot am Aselebener Strand? Ortsbürgermeister Ralf Leberecht hofft, dass das Gesundheitsamt des Landkreises am heutigen Freitag Entwarnung geben kann. Nachdem am vergangenen Montag Wasserproben an der Badestelle im Süßen See genommen worden waren, habe die Behörde am Mittwoch mitgeteilt, dass die Werte immer noch zu schlecht seien, so Leberecht zur MZ. Daraufhin habe es erneut eine Probenahme gegeben. Das Ergebnis erwartet Leberecht heute.