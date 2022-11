Beim Auftakt des Ideenwettbewerbs "Revierpionier" in Röblingen am See wird klar, dass das Projekt viele Möglichkeiten bietet. Welche Rahmenbedingungen gibt es genau?

Röblingen/MZ - Der Strukturwandel in Sachsen-Anhalt hat an diesem Dienstagabend in der Festscheune in Röblingen am See in Mansfeld-Südharz fünf Farben. Rot, grün, gelb, blau und schwarz. Es sind die Farben der einzelnen Arbeitsgruppen, in die sich die 110 Teilnehmer der Auftaktveranstaltung des Ideenwettbewerbs Revierpionier einteilen. Hier sollen Fragen geklärt werden – und deren gibt es zahlreiche.