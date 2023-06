Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - „Es ist unser erstes Haus gewesen“, sagt Doris Coiffier, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses „Sternschnuppe“ des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz. Der 1991 gegründete Verein, der zunächst am Jüdenhof und in der Halleschen Straße ansässig gewesen war, konnte im Dezember 1992 in eine ehemalige Kita an der Ecke Lindenallee/Pestalozzistraße in Eisleben einziehen und eröffnete hier sein erstes Kinder- und Jugendhaus. Auch die Geschäftsstelle des Vereins hat in dem Haus ihren Sitz.