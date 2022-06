Stefan Gebhardt (Linke): Die Ost-West-Ungleichheit stoppen

Stefan Gebhardt • 47 Jahre alt • verheiratet • zwei Kinder • geboren in Wippra • wohnhaft in Hettstedt • Landesvorsitzender der Partei Die Linke • Landtagsabgeordneter in der Linken-Fraktion, zuständig für Kultur- und Medienpolitik • Stadtrat in Hettstedt

(Foto: Linke)