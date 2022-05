Starkregen richtet große Schäden an - Feuerwehr in Eisleben im Dauereinsatz

Eisleben/MZ - Das war ein Unwetter in der Nacht zu Mittwoch: 81,2 Liter Regen pro Quadratmeter registrierte der Deutsche Wetterdienst für Röblingen. 15 Mal alarmierte die Leitstelle, weil Keller vollgelaufen waren, bei Allstedt und in Bornstedt Bäume auf die Straße kippten und in Holdenstedt Straßen überflutet waren. Ganz besonders von dem Unwetter betroffen war die Lutherstadt Eisleben. Dort gab es noch am Vormittag zwei große Einsatzorte, an denen die Hilfe der Feuerwehren dringend benötigt wurde: an einem Heizkraftwerk in der Alleebreite und in der Klosterstraße.