Die Stadt Hettstedt stellt alle Garagenpachtverträge auf Miete um. 1.200 Nutzer erhielten Kündigungen – viele sprechen von Enteignung und fürchten die angekündigten drastisch höheren Kosten.

Im vollen Ratssaal in Hettstedt ging es heiß her bei der Info-Veranstaltung der Stadt zu den Garagenverträgen.

Hettstedt/MZ. - Das ältere Ehepaar ist eher still. Im Gegensatz zu den meisten anderen Hettstedtern, die sich zur Info-Veranstaltung der Stadt zu den (gravierenden) Änderungen bei der Nutzung ihrer Garagen im mit knapp 400 Leuten übervollen Ratssaal eingefunden haben.