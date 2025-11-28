weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Garagenstreit in Hettstedt: Stadt kündigt 1.200 Pachtverträge – Garagenbesitzer fühlen sich enteignet

Garagenstreit in Hettstedt Stadt kündigt 1.200 Pachtverträge – Garagenbesitzer fühlen sich enteignet

Die Stadt Hettstedt stellt alle Garagenpachtverträge auf Miete um. 1.200 Nutzer erhielten Kündigungen – viele sprechen von Enteignung und fürchten die angekündigten drastisch höheren Kosten.

Von Susanne Christmann 28.11.2025, 18:00
Im vollen Ratssaal in Hettstedt ging es heiß her bei der Info-Veranstaltung der Stadt zu den Garagenverträgen.
Im vollen Ratssaal in Hettstedt ging es heiß her bei der Info-Veranstaltung der Stadt zu den Garagenverträgen. (Foto: Susanne Christmann)

Hettstedt/MZ. - Das ältere Ehepaar ist eher still. Im Gegensatz zu den meisten anderen Hettstedtern, die sich zur Info-Veranstaltung der Stadt zu den (gravierenden) Änderungen bei der Nutzung ihrer Garagen im mit knapp 400 Leuten übervollen Ratssaal eingefunden haben.