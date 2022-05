Stadt Eisleben informiert die Bürger bei einem Rundgang über aktuelle Bauprojekte

Die Lutherstadt Eisleben lädt am 14. Mai zu einem Rundgang ein und präsentiert dabei aktuelle Bauprojekte in der Stadt.

Die Strasse Nußbreite in Eisleben soll beispielsweise saniert werden.

Eisleben/MZ - Über aktuelle Bauprojekte in Eisleben können sich Bürger beim Tag der Städtebauförderung am Samstag, 14. Mai, informieren. Die Lutherstadt, die sich seit 2015 an dem bundesweiten Aktionstag beteiligt, lädt zu einem Rundgang ein.