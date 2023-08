Wenn am 18. August die Saison 23/24 der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz mit den ersten sieben Partien startet, fehlen die Osterhäuser im illustren Kreis der Kreisoberligisten.

Symbolfoto - Osterhausen spielt nicht mehr in der Kreisoberliga.

Osterhausen/MZ - Am Ende hieß es 2:4. Mit einer Heimniederlage gegen die SG Augsdorf/Helmsdorf verabschiedete sich die Elf der SpVgg Osterhausen in die Sommerpause der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz. Kaum einer der gerade einmal 20 zahlenden Zuschauer ahnte da, dass sie Augenzeugen des zumindest vorerst letzten Auftrittes der Elf aus Osterhausen in der höchsten Spielklasse des Landkreises waren.