Sprechstunde beim Bürgermeister: Aufhebung der Einbahnstraßenregelung treibt die Eisleber um

Eisleben/MZ - Die Besucher waren offenbar mit der Premiere zufrieden. Zumindest gaben sie am Ende per Klopfen freundlichen Applaus. Und auch der Eisleber Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) zog ein positives Fazit der ersten Bürgersprechstunde, zu der er am Dienstagnachmittag in die Malzscheune in der Bahnhofstraße eingeladen hatte.